В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение об...

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение об ограблении местной жительницы, совершенном в принадлежащей ей квартире в городе Гусь-Хрустальный.Прибывшим на место сотрудникам полиции пожилая женщина пояснила, что накануне ее 40-летний родственник попросился переночевать, но получил отказ. На что агрессивный мужчина стал стучать в дверь квартиры и разбил стекло балкона. Попав в квартиру, гусевчанин потребовал у пенсионерки деньги. Понимая, что пожилая женщина не расскажет, где хранит сбережения, мужчина ударил ее и стал искать в карманах пальто, надетом на ней, денежные средства. Найдя 900 рублей, фигурант поспешил скрыться.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, местный житель был оперативно задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://pixabay.com/ru/