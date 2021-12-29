Книжный фонд пополнился более чем на 700 экземпляров.

В Камешкове открылась модельная библиотека, на создание которой потратили почти 7 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте культуры.Отремонтирована входная группа, читальный зал, игровая комната, заменена электропроводка, пожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение, закуплена новая мебель. Приобретены компьютерная и видеотехника. Дорожка к библиотеке выложена тротуарной плиткой, подход к крыльцу оборудован пандусом.«Количество посадочных мест увеличено с 30 до 50. Залы учреждения предназначены для отдыха и творчества, созданы площадки и зоны индивидуального чтения и группового общения, социальной адаптации и реабилитации, с современным мультимедийным и звуковым оборудованием, доступом к современным информационным ресурсам», - уточнили в администрации Владимирской области.Книжный фонд пополнился более чем на 700 экземпляров.