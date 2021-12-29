27 декабря Камешковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя...

27 декабря Камешковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Камешковского района, обвиняемого в похищении несовершеннолетнего осенью 2020 года. Судебное следствие начато в 14:30 с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. В связи с большим объемом обвинения и окончанием рабочего времени его изложение отложено на 13 января 2021 в 10:00 час. Об этом сообщила пресс-служба Камешковского районного суда Владимирской области.Напомним, что 7-летний мальчик был похищен 28 сентября 2020 года в селе Горки Камешковского района Владимирской области. Ребенок приехал из школы, вышел из автобуса в 14:00, но до дома не дошел. На поиски были направлены все силы правоохранительных органов и волонтеров.За информацию о пропавшем ребенке МВД России была объявлена награда 1 миллион рублей. Поиски продолжались 52 дня.Фото: https://pixabay.com/ru/