За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Проведено 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях. Изъяты компьютерная техника, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.В настоящее время предполагаемому организатору – 35-летней москвичке, а также четверым ее сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк