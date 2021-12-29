Минздрав выпустил четырнадцатую версию рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике...

Минздрав выпустил четырнадцатую версию рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.Для лечения ковид-19 в список включён препарат "Мир-19" и вакцина для подростков с 12 лет "Спутник М". Новая версия документа внесла и уточнения по омикрон-штамму. Южноафриканский штамм стал самым заразным вариантом инфекции из существующих, отмечено в рекомендациях. Из-за мутаций в геноме снижается узнаваемость антител, сформированных после болезни или вакцинации. Михаил Мурашко, глава Министерства здравоохранения, заявил о разработке рекомендаций по лечению заражённых именно этим видом штамма.