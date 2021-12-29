В поселке Ставрово Собинского района жители нескольких домов остались без отопления. Куда пропало...

В поселке Ставрово Собинского района жители нескольких домов остались без отопления. Куда пропало тепло - выяснял наш корреспондент Александр Сыпченко.Сегодня в квартире Надежды Малышевой на улице Юбилейной более-менее тепло. Хотя еще вчера, по словам женщины, было около 15 градусов. Углы промёрзли, обои отклеились. Но это мелочи, говорит пенсионерка. Несколько дней всей семье пришлось спать в одежде и шерстяных носках.Надежда Малышева, жительница п. Ставрово:- Батареи, в туалете змеевик были такие, что выстираешь носки, повесишь - за ночь не высыхали. Мы спасались благодаря вот этой батарее, шторы раздвинем и спим в носках.Председатель ТСЖ заводского микрорайона поселка Андрей Фролов заявляет, что теплоснабжающая компания - это областное предприятие Владимиртеплогаз, не справляется со своей задачей. Тепло до домов просто не доходит. Трубопровод на многих участках без изоляции, тепловая шахта открыта, это и приводит к огромной теплопотере.Андрей Фролов, председатель ТСЖ заводского микрорайона п. Ставрово:- Для этого дома, в принципе, 6 тон хватает, но мы сейчас пойдем на другой дом, там примерно такое же расстояние, но там 4,2 тонны проходит соответственно для большого дома в 80 квартир 4 тонны в час недостаточно, чтобы протопился весь дом.По словам главы Ставрово Виктора Ермакова, ситуация действительно непростая: износ сетей в поселке составляет около 80 процентов, поэтому нужно налаживать взаимодействие между "Владимиртеплогазом", управляющими компаниями и потребителями.Виктор Ермаков, глава администрации поселка Ставрово:- В таких-то домах есть такая-то проблема, сразу включаются специалисты, то есть по регулировке отопления, вот да, есть проблема на сегодняшний день с регулировкой, но надеемся, что в ближайшую неделю наши люди Новый год будут встречать достойно.В самом "Владимиртеплогазе" заявляют, что ни в одной квартире поселка температура не опускалась ниже санитарной нормы, то есть восемнадцати градусов. Основная проблема, говорит директор местного филиала компании, это гидравлический режим на внутридомовых коммуникациях, до некоторых квартир тепло может и не доходить.Алексей Попков, директор Суздальского филиала ООО «Владимиртеплогаз»:- В поселке в заводском районе распределение тепла равномерное, но есть такие нюансы, как внутридомовые теплосети, вот это и является большой проблемой. Зачастую управляющие компании меняют металлические трубопроводы на полипропиленовые, там зауженный диаметр, расход уменьшается, жители получают меньше тепла.Кто виноват в перебоях тепла на улице Юбилейной - местные коммунальщики или областные тепловики - вопрос пока остается открытым. Изъяны на наружной теплотрассе и в тепловой шахте во «Владимиртеплогазе» пообещали устранить уже на этой неделе, остальные работы будут выполнены уже в следующем году.Александр Сыпченко, Александр Голубев. «Вести-Владимир»