Сегодня, 29 декабря, в 05:20 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре...

Сегодня, 29 декабря, в 05:20 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне в Собинке на улице Базарная у д. 3.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось дым из под кровли. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/