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Почему в поселке Ставрово Собинского...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Почему в поселке Ставрово Собинского района холодные батареи? В местном ТСЖ кивают на энергетиков, а те в свою очередь - на ТСЖ.
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Писал Деду Морозу, а желание исполнил министр обороны. 6-летний Кирилл Ушаков из Гороховца прокатился на вертолете.
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Индекс оливье: расскажем, на сколько за год подорожали главные блюда грядущих праздничных выходных.