Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дают - бери? 16 лет ждала жилье, а получила гниющие...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дают - бери?16 лет ждала жилье, а получила гниющие дырявые полы и долги. Многодетная мать из Юрьев-Польского района продолжает борьбу с местными чиновниками.- Да будет светПо региону прокатилась волна отключений электроэнергии. Внеплановое совещание в Белом доме.- На боевом дежурстве15 тысяч выездов и сотни спасенных жизней. В региональном управлении МЧС подвели итоги года.