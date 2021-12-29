Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дают - бери?
16 лет ждала жилье, а получила гниющие...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дают - бери?
16 лет ждала жилье, а получила гниющие дырявые полы и долги. Многодетная мать из Юрьев-Польского района продолжает борьбу с местными чиновниками.
- Да будет свет
По региону прокатилась волна отключений электроэнергии. Внеплановое совещание в Белом доме.
- На боевом дежурстве
15 тысяч выездов и сотни спасенных жизней. В региональном управлении МЧС подвели итоги года.