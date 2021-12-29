Уголовное дело передано в суд

Житель Владимирской области обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.Расследование велось совместно с областным УФСБ. По версии следствия, директор одного из салонов сотовой связи в феврале этого года получил детализированный отчет о входящих и исходящих звонках абонента. Эту информацию он передал неустановленному лицу за награду в две тысячи рублей. Согласие абонента при этом получено не было.«Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся», — сообщили в пресс-службе следственного управления.Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира.