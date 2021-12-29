Возбуждено уголовное дело

Во Владимирской области возбудили дело о сокрытии преступления, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.По версии следствия, в октябре прошлого года житель Республики Коми опубликовал на личной странице в соцсети пост, оправдывающий терроризм и содержащий призывы к его поддержке. Речь в этом сообщении шла о человеке, совершившем теракт во Франции.Об этом мужчина сообщил своему 22-летнему приятелю из Владимирской области. Во время разговора с сотрудниками ФСБ владимирец сознательно ничего не сказал про друга, публично оправдывающего терроризм, и поэтому сам стал фигурантом уголовного дела.