На данный момент готовность сил и средств предприятия составляет 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники.

В целях профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе распределительного электросетевого комплекса во всех районах электрических сетей филиала «Владимирэнерго» проводится комплекс необходимых мероприятий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится расчистка просек.На данный момент готовность сил и средств предприятия составляет 95 бригад, 337 человек и 152 единицы спецтехники. В наличии 274 резервных источника электроснабжения мощностью 3,78 МВт.