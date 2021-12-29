Владимирская область – в топе «Национального рейтинга прозрачности закупок-2021» среди...

Владимирская область – в топе «Национального рейтинга прозрачности закупок-2021» среди государственных заказчиков регионального уровня.Подведены итоги «Национального рейтинга прозрачности закупок-2021», сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области. Исследовались закупки в секциях федеральных, региональных, муниципальных и корпоративных заказчиков. Владимирская область заняла 9 место среди государственных заказчиков регионального уровня с «Высокой прозрачностью».В Департаменте имущественных и земельных отношений отмечают:«На протяжении последних лет Владимирская область занимает уверенные позиции в категории «Высокая прозрачность» региональных закупок. Это свидетельствует об успешном функционировании сформированной в нашем регионе централизованной системы государственных закупок и стимулирует к дальнейшему развитию контрактной системы».Справочно: Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Непрерывный мониторинг российского рынка закупок на предмет прозрачности и эффективности торгов проводится с 2006 года.Целью ежегодного рейтинга является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объёмом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.Фото: https://avo.ru/