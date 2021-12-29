Фактов незаконной рубки молодых хвойных деревьев в регионе пока не выявлено

Владимирская область – край лесной. 52% территории покрыто лесами. Это главный природный ресурс региона. Поэтому департамент лесного хозяйства особе внимание уделяет выполнению федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С этой целью в третьей декаде декабря традиционно проходят мероприятия по охране хвойных молодняков - для предотвращения и пресечения незаконных рубок молодых деревьев хвойных пород в предновогодний период.В 2021 году инспекторы гослесоохраны провели 468 рейдов плюс ещё 172 − совместно с сотрудниками ОМВД. На дорогах и у насёленных пунктов организовано 6 стационарных и 38 передвижных контрольных постов. В рамках разъяснительной работы о порядке обеспечения деревьями хвойных пород для новогодних праздников и об ответственности за самовольную рубку деревьев проведено более 1100 бесед с местным населением и лесопользователями.Профилактика дает результат - нарушений лесного законодательства выявлено не было.