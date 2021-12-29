Пострадавшая доставлена в медучреждение

Владимирские полицейские вынесли 74-летнюю пенсионерку из горящего дома, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Происшествие случилось ночью в деревне Кесово. Старший лейтенант полиции Александр Сидоров и младший лейтенант полиции Сергей Мазуров находились на маршруте патрулирования, когда заметили, что из частного дома валит дым.Когда полицейские подъехали к строению, к ним подошла соседка и сообщила, что в этом доме живет 74-летняя пенсионерка.О происшествии сотрудники полиции сразу сообщили в экстренные службы, а сами попытались проникнуть в дом. Входная дверь была закрыта изнутри — пришлось ломать. Войдя в задымлённое помещение, сотрудники увидели лежащую на полу пожилую женщину. Они вынесли пострадавшую и усадили в патрульный автомобиль. Позже пенсионерку госпитализировали. Возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными.По предварительной версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания, которое произошло из-за неисправного холодильника.