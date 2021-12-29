Акция с народным характером - Тележка добра в новогодние праздники преобразилась в Корзину...

Акция с народным характером - "Тележка добра" в новогодние праздники преобразилась в "Корзину радости". Теперь в крупных магазинах неравнодушные люди могут оставлять подарки и сладости для нуждающихся. Такие корзины стоят и в учебных учреждениях, рассказывает Светлана Рысева, директор техникума экономика и права Владкоопсоюза.Светлана Рысева, директор техникума экономики и права Владкоопсоюза, член регионального штаба ОНФ:- Эти подарки могут оставить любые покупатели, любые люди, у которых есть порыв, есть желание сделать доброе дело. Данные подарки - сладкие, непродовольственные товары, не скоропортящиеся, будут переданы детям в многодетные семьи, малоимущим, детишкам с ограниченными возможностями."Корзины радости" можно встретить в пяти гипермаркетах Владимира. Тележки наполняются примерно за неделю. За сохранностью их содержимого следят охранники. Скоро эти подарки попадут в руки детей. Акция продлится все новогодние каникулы. Пожилым людям добровольцы развезут вязаные вещи и витамины. Благодаря неравнодушию самих торговых точек - они подарили волонтерам 20 килограммов мандаринов - для новогоднего настроения горожан запущена ещё одна акция - "Добрый мандарин".Алена Бойкова, координатор команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской области:- Мы часть раздали в самом магазине и поедем в парк, чтобы порадовать всех жителей, детишек и взрослых. Акция "Добрый мандарин" заряжает не только людей, но и нас самих - участников команды, волонтеров, потому что, когда ты даришь мандарин человеку и говоришь ему какое-то теплое пожелание, ты слышишь пожелание в ответ. Например, сегодня был очень интересный случай, когда нам мальчик рассказал стихотворение. Это очень трогательно, что детишки готовятся к Новому году и дарят нам обратно тепло.