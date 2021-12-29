На исполнении в отделении судебных приставов Фрунзенского района города Владимира находилось...

На исполнении в отделении судебных приставов Фрунзенского района города Владимира находилось исполнительное производство, возбужденное на основании решения городского суда об обращении взыскания на заложенное имущество по кредитному договору с 43-летнего местного жителя.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, мужчина накопил долг в размере свыше 2,5 миллионов рублей в адрес одного из банков, при этом выполнять финансовые обязательства не спешил.В рамках исполнения требований исполнительного документа должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, кроме того он был предупрежден о возможном применении мер принудительного взыскания.Так в ходе установления имущественного положения гражданина была подвергнута аресту зарегистрированная за ним квартира общей площадью 50.50 кв.м. В рамках исполнительного производства были приняты меры по оценке и реализации недвижимого имущества с торгов. Вырученные средства были направлены в счет погашения задолженности перед взыскателем.Фото: https://pixabay.com/ru/