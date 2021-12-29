В ночь на 1 января владимирцы смогут проехаться на общественном транспорте бесплатно. Городские власти сообщают, что договорились с перевозчиками о работе автобусов и троллейбусах на

В ночь на 1 января владимирцы смогут проехаться на общественном транспорте бесплатно. Городские власти сообщают, что договорились с перевозчиками о работе автобусов и троллейбусах на специальных маршрутах в новогоднюю ночь. 01.01.2022 с 00:30 до 04:30 на общественном транспорт можно будет проехаться бесплатно по следующим маршрутам: – ул. Балакирева – проспект Строителей – ул. Горького –