По результатам проверки прокуратуры г. Владимира возбуждено 5 уголовных дел по фактам подделки...

По результатам проверки прокуратуры г. Владимира возбуждено 5 уголовных дел по фактам подделки протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов о смене управляющих организаций.Прокуратурой г. Владимира проанализированы документы, представленные управляющими организациями в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области в целях смены управляющих организаций в отношении 5 многоквартирных домов. Выявлены факты, указывающие на подложность представленных управляющими организациями документов.В пакетах документов имеются протоколы общих собраний жителей дома, якобы принявших решение о смене управляющей организации, бланки решений для голосования на общих собраниях с подписями жителей, а также договор на управление многоквартирным домом, якобы подписанный одним из жителей дома от имени всех собственников помещений.При поквартирном опросе жителей граждане подтвердили, что ничего не подписывали, фактически собрания собственников помещений не проводились. Граждане, от имени которых подписаны договоры управления, также сообщили сотрудникам прокуратуры, что в действительности не подписывали договоры, предоставляющие право управляющим организациям осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами.По результатам проверки материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждено 5 уголовных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Их расследование находится на контроле прокуратуры города.