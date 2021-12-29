В региональном УМВД сообщают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Главными жертвами...

В региональном УМВД сообщают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Главными жертвами преступников становятся, как правило, пожилые люди.Схема не новая. Злоумышленник звонит и, представившись полицейским, говорит: ваш родственник попал в ДТП и насмерть сбил человека. Затем мошенник предлагает "замять" уголовное дело - разумеется, не бесплатно. На пороге появляется человек и уносит, зачастую, последние сбережения пенсионеров. Полицейские просят: еще раз напомните своим близким, при поступлении подобных звонков положите трубку, сразу перезвоните любому родственнику, а затем сообщите о случившемся в правоохранительные органы.Илья Моисеев, заместитель начальника 4 отдела управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области:- Всего лишь за два дня в конце декабря на территории города Владимира зарегистрировано 9 подобных фактов, где ущерб, причиненный престарелым гражданам, составил от ста до шестисот тысяч рублей.