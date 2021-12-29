С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 802 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 декабря выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 62 человек. Ещё 31 житель подхватил опасный вирус в Ковровском, 28 - в Муромском, 23 - в Александровском районах. По 14 инфицированных прибавилось в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, 13 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 9 - в Меленковском, 8 - в Суздальском районах. По 6 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Вязниковском, Селивановском и Юрьев-Польском, 4 - в Собинском районах, по 3 - в Гороховце и ЗАТО Радужный, по 1 - в Петушинском и Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 802 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 833 случая во Владимире, 9165 - в Гусь-Хрустальном районе, 8956 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.