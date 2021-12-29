Об этом заявили в пресс-службе обладминистрации.

Во Владимирской области устранены все Об этом заявили в пресс-службе обладминистрации.Пик перебоев пришёлся на 20 декабря. В понедельник, 27 декабря, врио губернатора провёл внеплановое совещание с представителями энергосетевых компаний, МЧС, руководителями муниципалитетов, надзорных и правоохранительных органов. Собравшиеся обсуждали проблему восстановления подачи электричества в деревни и сёла 33-го региона.По информации, представленной в департамент ЖКХ ресурсоснабжающими организациями региона и главами районов, к 15:00 28 декабря все аварии на сетях были устранены.«Все службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. Ведётся активная вырубка просек в районе линий электропередач», - добавили в пресс-службе Белого дома.Сообщить о перебоях со светом можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.