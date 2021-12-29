Во Владимирской области планируют ввести профилактические ПЦР-исследования. Это коснётся...

Во Владимирской области планируют ввести профилактические ПЦР-исследования. Это коснётся определённых групп населения, заявил в интервью "Вестям" Константин Баранов, врио заместителя губернатора по социальной политике. Опробовать новшества намерены уже в январе.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике:- Что касается школ, выпускников, колледжей, подростков, старшего поколения, я думаю, что даже при отсутствии у них признаков заболевания, не помешает сделать ПЦР-исследование. У многих людей он (ковид) протекает в скрытой форме. В особенности это касается молодёжи. У нас есть планы, и в период праздников мы начнём уже реализацию, но наиболее интенсивная ситуация с профилактическими, предварительными ПЦР-исследованиями будет после новогодних праздников.Задача - наладить круглосуточную работу ПЦР-лабораторий выполнена, замечает куратор соцблока Константин Баранов. С момента забора биоматериала до результата не должно проходить больше 24 часов. По словам Константина Баранова, министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил работу лаборатории в областном кожно-венерологичеком диспансере, а изучать наш опыт приезжали рязанские коллеги. "Усилена" лаборатория в областной клинической больнице. В случае необходимости медицина региона может развернуть и две-три резервных лаборатории.