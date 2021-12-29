Молодые ели и сосны - под охраной. В последние дни года в регионе продолжаются рейды по охране...

Молодые ели и сосны - под охраной. В последние дни года в регионе продолжаются рейды по охране хвойного молодняка.Пресечение незаконных рубок - одна из задач федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Государственная лесная охрана провела 468 самостоятельных рейдов и ещё 172 - совместно с полицейскими. На дорогах и вблизи населённых пунктов организовано 6 стационарных и 38 передвижных постов. Нарушений лесного законодательства пока не выявлено.