Полицейские дорожно-патрульной службы из Меленковского района во время патрулирования спасли...

Полицейские дорожно-патрульной службы из Меленковского района во время патрулирования спасли пенсионерку. Это произошло в деревне Кесово. Лейтенанты Сидоров и Мазуров заметили: из частного дома валит дым. Дверь была закрыта. Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть, вызвали спасателей и вместе с местными жителями взломали дверь.Сергей Мазуров, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД по Меленковскому району:- Войдя в жилое помещение, я увидел, что на полу коридора лежит женщина. После чего мы вытащили ее из коридора на свежий воздух.74-летнюю пострадавшую посадили в патрульную машину. Прибывшие сотрудники МЧС на месте оказали пенсионерке кислородную терапию и потушили пожар. Установлено, что начался он из-за неисправного холодильника.