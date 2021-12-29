Во Владимирской области выявили и задокументировали противоправную деятельность жителя Владимирской...

Во Владимирской области выявили и задокументировали противоправную деятельность жителя Владимирской области, 1999г.р. Преступление связано с несообщением в органы власти о лице, которое публично пропагандировало терроризм, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, в октябре 2020г. один из жителей Республики Коми, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с целью публичного формирования у пользователей социальной сети «Вконтакте» мнения о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, опубликовал на своей странице текстовые записи, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий Анзорова А.А., совершившего террористический акт в г. Конфлан-Сент-Онорион (Франция).О совершенном им преступлении, указанный гражданин в октябре 2021г. сообщил фигуранту. Однако последний, в ходе опроса в ноябре 2021г. сотрудником УФСБ России по Владимирской области, умышленно не сообщил вышеуказанные сведения. На основании полученных материалов ОРД, СО УФСБ России по Владимирской области в декабре 2021г. в отношении данного жителя Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).Фото: https://pixabay.com/