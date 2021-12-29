На территории Владимирской области 29 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 242 случая...

На территории Владимирской области 29 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:62 - во Владимире31 - в Ковровском районе28 - в Муромском районе23 - в Александровском районе14 - в Гусь-Хрустальном районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе10 - в Камешковском районе9 - в Меленковском районе8 - в Суздальском районе6 - в Вязниковском районе6 - в Селивановском районе6 - в Юрьев-Польском районе4 - в Собинском районе3 - в Гороховце3 - в Радужном1 - в Петушинском районе1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 802 случая заболевания.