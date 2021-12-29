На территории Владимирской области 29 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 242 случая...
На территории Владимирской области 29 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
62 - во Владимире
31 - в Ковровском районе
28 - в Муромском районе
23 - в Александровском районе
14 - в Гусь-Хрустальном районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
10 - в Камешковском районе
9 - в Меленковском районе
8 - в Суздальском районе
6 - в Вязниковском районе
6 - в Селивановском районе
6 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Собинском районе
3 - в Гороховце
3 - в Радужном
1 - в Петушинском районе
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 802 случая заболевания.