По состоянию на 29 декабря в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 29 декабря в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,4 процента из них занято (995), свободны 549 66022 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 734 человека.За период наблюдения в области отмечено 2917 летальных случаев, за сутки – 3 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки зафиксировано 242 случая заболевания коронавирусом.