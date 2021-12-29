Они прислали видео-задание со своим подопечным тигром Рикки, ведь грядет год Тигра

На мэрии Владимира в социальной сети «ВКонтакте» проходит предновогодний адвент-марафон. Владимирцам предлагают до 31 декабря разместить там фото/видео выполненного задания в комментариях к посту и побороться за призы.В пресс-службе администрации города уточняют: в 2021 году задания для марафона придумывали известные владимирцы - общественные лидеры, депутаты Горсовета, представители бизнес-сообщества. Конкурсы были самые разные, но объединенные новогодней тематикой. И вот во владимирском адвент-марафоне приняли участие укротители тигров - дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. Они тоже придумали задание для владимирцев, прислав видео со своим подопечным тигром Рикки, ведь грядет год Тигра. Братья Запашные подарят лучшему исполнителю своего задания билет на представление в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.Итоги адвент-марафона будут подведены 10 января 2022 года. За звание победителей смогут побороться конкурсанты, выполнившие все 10 заданий.