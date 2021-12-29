После нашего репортажа об отсутствии отопления в нескольких домах поселка Ставрово мы получили...

После нашего репортажа об отсутствии отопления в нескольких домах поселка Ставрово мы получили комментарий от "Владимиртеплогаза".В ноябре месяце в ООО «Владимиртеплогаз» было принято решение провести работы по капитальному ремонту тепловых камер в Ставрово по ул. Юбилейная и ул. Октябрьская. Данный ремонт проводится сверх запланированного на год. 23.11.2021 по результатам закупочных процедур с подрядчиком заключен договор на выполнение данных работ. Срок окончания по договору истек 20.12.2021г., в адрес подрядчика направлена претензия, работы будут закончены в ближайшее время.По ситуации с ненормативными температурами в отдельных квартирах. Особое опасение вызывают насосные агрегаты, установленные управляющими компаниями в подвалах в системе теплоснабжения и ГВС потребителей, которые даже при кратковременном включении, приводят к нарушениям гидравлического и теплового режимов многоквартирных домов, а также занижению расхода теплоносителя на соседних близлежащих домах. Также причиной разницы температур внутреннего воздуха в отдельно взятых помещениях квартир является разбалансировка внутридомовой системы отопления.