Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности....
<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2021-yuliya-rasnyanskaya-rasskazala-ob-itogax-pervyx-shesti-mesyacev-raboty-v-dolzhnosti-detskogo-ombudsmena.html" target="_blank">Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности детского омбудсмена</a> - Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности....
[url=https://33live.ru/novosti/29-12-2021-yuliya-rasnyanskaya-rasskazala-ob-itogax-pervyx-shesti-mesyacev-raboty-v-dolzhnosti-detskogo-ombudsmena.html]Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности детского омбудсмена[/url] - Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности....