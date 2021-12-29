Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности....

Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала об итогах первых шести месяцев работы в должности. Какие задачи она ставит перед собой, уполномоченный по правам ребенка рассказала в интервью «Вестям».