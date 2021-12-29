В декабре ущерб от действий таких преступников составил от 5 до 8 млн рублей.

Во Владимирской области за два предновогодних дня мошенники развели девять пенсионеров. Граждане переводили им от 100 до 600 тысяч рублей.Аферисты представлялись владимирцам сотрудниками банков и под предлогом отмены каких-либо несанкционированных операций получали от доверчивых пожилых абонентов крупные суммы. Нередки случаи, когда бабушкам и дедушкам предлагают выплаты компенсаций на лекарства. Работает и схема с псевдоавариями, когда родственникам сообщают, что их близкий, якобы, сбил человека. В декабре ущерб от действий таких преступников составил от 5 до 8 млн рублей.В УМВД по Владимирской области напоминают, что в этих ситуациях не стоит продолжать телефонный разговор.«Положите трубку и перезвоните вашему родственнику. В крайнем случае, обратитесь к соседям и сообщите о случившемся в полицию», — добавил заместитель начальника отдела УМВД РФ по Владимирской области Илья Моисеев.