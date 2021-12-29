Перед Новым годом лидер ЛДПР предложил отменить всеобщий отдых.
Перед Новым годом лидер ЛДПР предложил отменить всеобщий отдых.
Владимир Жириновский накануне выдвинул неожиданную идею. Он предложил отменить зимние праздники, присоединив их к отпускным. Это мнение депутат высказал, давая комментарий "РИА Новости".
По данным , Жириновский предлагает убрать всеобщие фиксированные каникулы и просто добавить пятнадцать дней к отпуску россиян. Напомним, что граждане имеют право ежегодно отдыхать двадцать восемь дней.
Свою позицию Владимир Вольфович объяснил следующим образом. Как сообщает , политик уверен, что в период новогодних праздников увеличивается смертность. Дело в том, что во время "зимних каникул" растет количество бытовых преступлений: драк, убийств, грабежей. Именно поэтому, по мнению Жириновского, этот период нужно сделать рабочим для всех.
Недавно выяснилось, что сорок семь процентов российских граждан намерены работать в праздничные дни. Эти данные предоставил портал "Работа.ру", который ранее провел опрос среди населения.
Интересно, что в этом году число работающих и подрабатывающих снизилось. В прошлом число опрошенных, ответивших положительно, было выше. Так, в 2019 посвятить себя работе планировали пятьдесят восемь процентов респондентов, а в 2020 – пятьдесят четыре процента.