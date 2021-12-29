Об этом сообщили в региональном ОРТПЦ.

Жителям отдалённых владимирских сёл пообещали подключить 20 бесплатных телеканалов. Об этом сообщили в региональном ОРТПЦ.«Возможен только единоразовый сбор за подключение к льготному тарифу», - уточнили в организации.Для подключения ТВ-вещания необходимо убедиться, что населённый пункт относится к труднодоступным льготным территориям. Их перечень опубликован на сайте Минцифры в разделе «Переход на цифровое вещание». Информацию также могут представить сельская или районная администрации.Далее необходимо направить спутниковому оператору заявку на подключение и оплатить стоимость оборудования и установки. Она составляет 1500-2000 рублей. После этого к вам придёт специалист, который и поможет в монтаже аппаратуры.