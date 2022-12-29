Наш регион находится на 10 месте среди субъектов с самым низким уровнем безработицы.

Специалисты «РИА Рейтинга» провели исследование, судя по которому во Владимирской области численность безработных к экономически активному населению региона за 9 месяцев нынешнего года составила всего 2,5%. По информации департамента труда и занятости, зафиксировано общее снижение безработицы. Наш регион находится на 10 месте среди субъектов с самым низким уровнем безработицы.При этом, данный показатель значительно улучшился в 72 субъектах России. Если в прошлом году он составлял 4,4%, то теперь – 3,8%. Самый низкий показатель в ЯНАО – 1,6%, в Москве и Питере – 2,3%.