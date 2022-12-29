Благотворительная рождественская ярмарка прошла в школе МИР Доброграда. В этом году школьники,...

Благотворительная рождественская ярмарка прошла в школе "МИР" Доброграда. В этом году школьники, родители и педагоги взяли попечительство над Камешковским детским домом. Как ребят с юных лет учат добру, расскажет Анастасия Сахарова.Здесь можно купить даже "чистый воздух Доброграда". Воздух, огонь, земля, вода. Вторая благотворительная ярмарка школы "МИР" посвящена четырем стихиям.Юлия Фокина, педагог-организатор школы "МИР", г. Доброград:- Ребята и оформляли школу и классы в этой стихии. И готовили товары согласно той стихии, которая им попалась. Если попался воздух, то хотели сделать все воздушное, всё, что летает.Все собранные средства пойдут в Камешковский детский дом на пижамы и постельное белье для детей. Школьники "МИРа" всех возрастов своими руками готовили новогодние украшения, бижутерию, игрушки и сладости.Ева Серебренникова, ученица школы "МИР", г.Доброград:- Свечки вот две, и вот тут еще свечки. Это чтобы украшать дом, зажигать и проникнуться ароматом Нового года.А ребята-шестиклассники сами испекли рождественское печенье.- Помочь детям. Мы тоже сами дети! Каждый человек должен иметь право на жизнь и свои вещи.Помогали с оформлением новогодних витрин, а где-то и с рецептом выпечки, конечно, и родители. Яна Дубова связала для ярмарки украшения на ёлку.Яна Дубова:- В моей семье произошла такая история: у меня ребенок переболел онкологией. У меня трое детей, и одна из дочерей переболела. Она сейчас находится в стадии ремиссии. Благотворительность мне очень близка, потому что я понимаю, что те изделия, которые мы сделали на ярмарке, они пойдут на благое дело.Благотворительность - одна из ценностей школы "МИР". Весь последний семестр назывался "Про добро". Педагоги не просто рассказывали детям о волонтерстве, но и показывали им пример.Анна Нигаматуллина, заместитель директора школы "МИР" по воспитанию и социализации:- Она строит тротуары вокруг Байкала. Спасает леса, высаживает леса, занимается тушением лесных пожаров. Собирает вторичное сырье.- Когда ребята видят, что это не просто какие-то слова, а мы реально этим занимаемся и много занимаемся в этой жизни. Они по-другому на это откликаются. И нас видят с другой стороны.В школе Доброграда уверены: важно задать детям вопрос: "В каком мире они хотели бы жить?". И тогда ребята сами захотят помогать друг другу.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”