В церковном календаре 29 декабря 2022 года почитается память святого ветхозаветного пророка Аггея.

В церковном календаре 29 декабря 2022 года почитается память святого ветхозаветного пророка Аггея.ИсторияИзвестно, что пророкАггей был десятым из 12 малых пророков. Он жил в VI веке до н.э. во времена царствования ДарияГистаспа.Прославился Аггей пророчествами о жизни иудейскихцарей и первосвященников. Пророк указывал на бездействие людей, а также подавалпрошения о реставрации и достройке храма в Иерусалиме. По преданию, в дом Божийдолжен был снизойти Мессияи положить начало новому вечному царству.Три его главных пророчества упомянуты в десятой из 12 книг малых пророков ивходят в Ветхий Завет. Так что в православный праздник Агеев день стоит вспомнить суеверия.Традиции иприметыВ народе вовсю шла подготовка к праздникам. Женщины готовили холодцы исладости, мужчина варили пиво.В этот день гадают на погоду. Нужно разжечь костер и бросить туда человечкаиз снега. Если огонь затухнет быстро — значит будет ясная погода.Но если29 декабря 2022 годастоит холод, то и зима будет суровая.Следили люди и за снегом. Если он лежал вполную у забора, а вокруг ветер —значит, лето будущего года будет неурожайным.Что нельзя делать29 декабряНельзя проводитьэтот день вдалеке от семьи. Тот, кто это сделает, будет одиноким.Не рекомендуетсяопустошать кошелек, чтобы не навлечь бедность. Но и пересчитывать деньгиоткрыто не стоит.Православные не должны нарушать в Агеев день рождественскийпост — нельзя есть мясо, яйца, молоко и рыбу.Нельзя врать,чтобы не разрушить свои отношения.