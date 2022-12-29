Сегодняшний Ереван застроен по генеральному плану архитектора Александра Таманяна.

Сегодняшний Ереван застроен по генеральному плану архитектора Александра Таманяна.Ереван – столица Республики Армения, ее крупнейший торгово-промышленный центр и один из древнейших городов мира. Сегодня это полноценный европейский мегаполис с населением более миллиона человек. Местные жители частенько замечают, что Ереван старше Рима на 29 лет. Действительно, история города началась в 782 год до н.э.К сожалению, в столице Армении сохранилось не так много древних построек, основная часть была разрушена в ходе захватнических войн и землетрясений. Нынешняя застройка Еревана – заслуга архитектора Александра Таманяна.В советское время в городе появились шедевры модернизма. Уникальные постройка стали своего рода символами эпохи. Сегодня – это известные достопримечательности, которые обязательно следует посмотреть. Мы расскажем о пяти местах, куда могут сходить туристы.Конечно, самая известная достопримечательность Еревана – это гора Арарат. Как шутят местные жители, ее видно из любой точки. Однако мы начнем экскурсию по городу с Каскада. Примечательно, что аллею со статуями, ведущему к огромной лестнице, венчает памятник самому Александру Таманяну, склонившемуся к генеральному плану города.Согласно его проекту, огромная система ступенек и террас с фонтанами должна была стать связкой между центром и севером Еревана, между низиной и нагорной местностью. Открытые площадки с национальным орнаментом стали общественными пространствами, а в закрытых расположилась галерея искусств.Следующим шедевром Еревана является Кинотеатр "Россия". Он расположен в самом центре города. Здание условно разделено на два массивных элемента, которые символизируют то ли гору Арарат, то ли корабль, а точнее, Ноев ковчег. Сегодня строение действует как торговый центр.Чтобы попасть в Ереван, сегодня можно воспользоваться современным терминалом аэропорта, однако еще недавно жителей и туристов обслуживал абсолютно уникальный Аэропорт "Звартноц". В центре корпуса располагается башня с кафе и диспетчерской, которую опоясывает незавершенное кольцо – терминал вылетов и прилетов.Еще одной важной достопримечательностью столицы Армении является Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна. Огромное футуристическое здание находится у подножья холма Цицернакаберд, в котором располагается мемориал памяти жертв Геноцида армян. Здание СКК имеет сложную конструкцию. Фойе располагается под спортивной площадкой, окруженной "лепестками" с трибунами. К первому этажу ведет каскад фонтанов.К шедеврам модернизма Еревана можно также отнести 9-й корпус Политехнического университета. Здание, как и многие другие в городе, построено из туфа, но не привычного розового, а ярко красного цвета. Однако его окна обнесены белой железобетонной конструкцией, поделенной на секции в виде четырехлистного клевера. Входная группа выполнена в виде арки с барельефами по сторонам.