До трагедии один шаг: жители Владимира жалуются на нечищеные кровли от снега и сосулек. город...

До трагедии один шаг: жители Владимира жалуются на нечищеные кровли от снега и сосулек.город Владимира, улица Усти-на-Лабе (со стороны автомобильной дороги)В редакцию ГТРК «Владимира» прислали кадры ограждения (с крышей) территории психиатрической больницы №1 (со стороны дороги и улицы Усти-на-Лабе). На фото (от 28 декабря) видно, что до трагедии может быть один шаг в буквальном смысле.Снежная заледенелая «лавина» нависла над дорогой, по которой каждый день ходят дети в школу (№29) и близлежащие детские садики. Многие ребята не понимают, что «сорвав» большую сосульку, можно оказаться под гигантской бело-серой «коркой».В мэрии Владимира напоминают собственникам зданий и управляющим компаниям, что для обеспечения безопасности людей, широкопролетные крыши большой площади необходимо своевременно очищать.Управление гражданской защиты областного центра рекомендует собственникам домов, управляющим компаниям, руководителям торговых центров, рынков, спортивных комплексов, организаций, эксплуатирующих здания, периодически проводить обследование кровли, навесов и очищать их от снега и льда.Напоминаем жителям Владимира, что в городском управлении ЖКХ работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки дворовых территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 (с 08.30 до 17.00 в рабочие дни), в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).Фото: ГТРК «Владимир»