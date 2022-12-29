На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 — во Владимире
3 — в Муромском районе
3 — в Ковровском районе
1 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Вязниковском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178559 случаев заболевания.