На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 — во Владимире3 — в Муромском районе3 — в Ковровском районе1 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе3 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районе1 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178559 случаев заболевания.