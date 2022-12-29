Глеб Серегин назначен заместителем главы администрации города Владимира по вопросам ЖКХ. 29...

Глеб Серегин назначен заместителем главы администрации города Владимира по вопросам ЖКХ.29 декабря приступает к работе заместителем главы администрации города Владимира по вопросам ЖКХ Глеб Серегин.Глеб Сергеевич хорошо знает эту важнейшую сферу – возглавлял департамент ЖКХ администрации Владимирской области, работал во «Владимиртеплогазе», профильных федеральных структурах. Важно, что он не только опытный управленец, но и практик. И владимирцы тоже знают и уважают его профессиональные качества.Сегодня же решили, что Евгений Михайлов возвращается на прежнее место работы - директором МКУ «Благоустройство». Он курировал ЖКХ в должности вице-мэра с октября, вместе с городом пережил декабрьские форс-мажорные снегопады, работал по-честному. Рассчитываю, что под его руководством наше МКУ «Благоустройство» будет в надёжных руках.Фото администрации Владимирской области