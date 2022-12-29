29 декабря Глеб Серегин, работавший директором департамента ЖКХ области при Светлане Орловой, приступил к работе в должности заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. «Глеб

29 декабря Глеб Серегин, работавший директором департамента ЖКХ области при Светлане Орловой, приступил к работе в должности заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. «Глеб Сергеевич хорошо знает эту важнейшую сферу – возглавлял департамент ЖКХ администрации Владимирской области, работал во «Владимиртеплогазе», профильных федеральных структурах. Важно, что он не только опытный управленец, но и практик. И