Америка. Идет заседание суда. Ответчица - 86-летняя старушенция. Рассказывает:
- Дело было так. Тихим солнечным днем сидела я в скверике на скамеечке и кормила голубей. Вдруг подсаживается ко мне молодой человек и кладет мне руку на бедро. Сначала я хотела возмутиться, но он стал нежно и ласково меня поглаживать, и мне стало так хорошо, что я промолчала. Ведь прошло уже сорок лет с тех пор, как я последний раз была с мужчиной. Потом он стал гладить мою грудь, и мне стало еще лучше. И тогда я воскликнула: "Бери меня, бери меня всю. Я вся твоя!" Но тут он вскочил и крикнул: "С первым апреля вас, бабуля!" Скажите, ваша честь, что я сделала не так, застрелив этого негодяя?
еще анекдот!