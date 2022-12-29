Какая она, русская провинция? Во Владимире открылась выставка с символическим названием «Березовый сок». Ироничный взгляд на действительность русской провинции представили два художника.

Какая она, русская провинция? Во Владимире открылась выставка с символическим названием «Березовый сок». Ироничный взгляд на действительность русской провинции представили два художника. Света Воробьева, родившаяся и всю жизнь прожившая в России и Александр Ерашов с другим менталитетом, который несколько лет назад переехал к нам из Казахстана. Авторы взглянули на глубинку с двух позиций: «виденья изнутри»