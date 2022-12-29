Психолог объяснил, почему Николай Басков до сих пор один.

Психолог объяснил, почему Николай Басков до сих пор один.Николаю Баскову приписывали роман с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой, Викторией Лопыревой и другими красотками. Но народный артист России по-прежнему одинок. Как известно, в доме певца живет лишь кошка, которую он периодически показывает поклонникам.По мнению психолога Натальи Панфиловой, сам артист виноват, что он до сих пор не женат. Чтобы в личной жизни 46-летнего певца появилась женщина, ему необходимо расставить приоритеты. Мол, тот идеальный образ возлюбленной, который Николай себе придумывает, на самом деле ложный. Баскову якобы нужна другая женщина – попроще, то есть та, которая будет его принимать таким, какой он есть. "Иначе, как Антонов, будет с 20 кошками стариться", – уверена Панфилова.Специалист, можно сказать, просто поставила крест на певце. При этом сам Басков никогда не жаловался на свое одиночество. Он увлечен своей работой и по-настоящему счастлив. По крайней мере, так кажется со стороны. Никто не знает, что на душе у знаменитого артиста.К слову, о работе. Недавно Николай Басков ушел со сцены шоу "Дуэты" после финального выпуска в 2023 году. Он блистательно отвел сезон проекта, за что был награжден оглушительным аплодисментами.