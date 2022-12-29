В начале февраля 2022 года он успел изготовить и разлить 1168 бутылок самопала, причем, на бутылках было все, как надо.

По информации региональной прокуратуры, в суд на днях направили дело по факту производства и хранения в целях сбыта «левого» алкоголя, причем в крупном размере.Следствие выяснило, что ковровчанин сам изготовил оборудование для приготовления спиртного. Там он смешивал воду со спиртом и добавками. В начале февраля 2022 года он успел изготовить и разлить 1168 бутылок самопала, причем, на бутылках было все, как надо. Этикетки сильно смахивали на реальных производителей.Все это добро ковровчанин хранил в гараже. Но недолго. Об этом узнали правоохранители и заявились к нему «в гости». Стоимость произведенного оценили в 380 тысяч рублей.Если вину мужчины докажут, то ему светит до 3 лет заключения.