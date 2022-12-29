В обществе привыкли думать, что женщина не способна вбить гвоздь. Но оказалось, что она может даже построить целый дом самостоятельно.

В обществе привыкли думать, что женщина не способна вбить гвоздь. Но оказалось, что она может даже построить целый дом самостоятельно.Жительница Белоруссии Алеся рассказала свою удивительную историю жизни, которая вдохновляет миллионы ее подписчиков на ежедневные подвиги, в первую очередь, над собой.История минчанки Алеси началась из детства. Мать мечтала жить в своем доме, и однажды купила какую-то старую рухлядь, которую восстанавливали всей семьей. Дочь выросла, стала матерью, начала зарабатывать деньги и поняла, что энергию ей девать некуда. Тогда она взяла бревна и глину на своем участке... и начала строить дом сама. Мужчины на тот момент у нее не было, иногда помогал лишь сосед.Масштабы строительства поражают – не верится, что все это одинокая женщина смогла построить сама. На кадрах Алеся распаковывает огромную пилу и радуется как ребенок ее внушительным размерам и характеристикам."Я конечно побаивалась ее, потому что это опасная тема, но и лобзик может упасть и отрезать мне ноги. Но этого не случилось. У меня торцовка, есть фрезер еще профессиональный. У меня еще деревообрабатывающий станок. Все говорили: "Алеся, топишь пальцы!" Но они у меня все есть", – рассказывает минчанка.Так что пока люди маются от скуки и депрессии, минчанка Алеся возводит дом для круглогодичного проживания из практически подручных материалов. Дрова из ольхи, сетка-рабица и обычная глина — вот ее "лего", которое стоит копейки, но при этом позволяет воплощать смелые мечты. Несмотря на тяжелый физический труд, чувствует она себя не рабом стройки, а настоящим художником.