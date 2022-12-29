30 декабря 2022 года проходит народный праздник Данилов день и церковный день памяти пророка...

30 декабря 2022 года проходит народный праздник Данилов день и церковный день памяти пророка Даниила. В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день. В храмах в честь чуда, произошедшего с тремя отроками в огненной печи, разыгрывали целое действо. Посреди церкви устанавливали круглую деревянную печь, по форме напоминающую большой фонарь. В ней зажигали свечи, символизирующее разъярённое пламя. Трое певчих мальчиков должны были изображать отроков, а двое взрослых – халдеев.Что можно делать 30 декабря 2022 года:1. В старину топили печи и разводили огонь — чтобы постращать стужу, разогнать нечистую силу, призвать тепло.2. В карман нужно положить купюру или монетку. Если это сделать, год будет очень удачным в финансовом плане.Что нельзя делать 30 декабря 2022 года:1. Нельзя заниматься рукоделиями. По приметам, рукоделие в такой день может притянуть проблемы в любовном плане. Исключение составляет шитьё.2. Нельзя сегодня целовать спящих детей до трёх лет — к болезни ребёнка.3. Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы личного характера. Если говорить о плохом в Данилов день, то проблемы только увеличатся.Народные приметы на 30 декабря 2022 годаИней на деревьях — Святки будут тёплыми.Метель — будут хорошо роиться пчёлы.Юго-западный ветер предвещает снежную погоду.Ясный день — к урожаю.Фото www.pxfuel.com