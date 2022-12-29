Готовность новой поликлиники в городе Струнино Александровского района составляет 99%, заявил глава Владимирской области Александр Авдеев. Она должна принять первых пациентов в начале 2023

Готовность новой поликлиники в городе Струнино Александровского района составляет 99%, заявил глава Владимирской области Александр Авдеев. Она должна принять первых пациентов в начале 2023 года. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы, докупается нужное оборудование. Общая стоимость работ превысила 400 млн рублей. По словам главы региона, после того, как врачи начнут принимать первых пациентов, поликлиника будет