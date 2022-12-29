Новый арт-объект в Киржаче: сладкий мост украсил Кондитерский парк В Киржаче появился новый...

Новый арт-объект в Киржаче: сладкий мост украсил Кондитерский паркВ Киржаче появился новый арт-объект "Сладкий мост". Он не просто украсил город, но и стал отражением традиций искусной аргуновской резьбы. Автор проекта - директор Киржачской типографии Евгений Фёдоров. Репортаж Марии Платанюк.133 метра. Вымощенные с любовью к родному городу. "Сладкий мост" стал ещё одним украшением Киржача. Меценат Евгений Фёдоров подчёркивает: хотелось сделать подарок землякам. Прежде всего самым юным.Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", меценат, автор проекта "Сладкий мост" :- Эта сладкая история, мне кажется, очень своевременна. Она соединяет семьи. И тянутся мосты, как символ доброты, соединяя берега и души. Мы соединяем улицу с улицей. Берега с берегами. Мы соединяем людей.Конфеты, рогалики, мороженое, самовар, сказочные животные... Искусная резьба - продолжение традиций киржачских аргунов. "Сладкий мост" в районе мебельной фабрики - 13-ый по счёту пешеходный мост Киржача.- Все мосты необычные. У этого есть своя особенность, будет своя особая подсветка. У него большой декор в виде аргуновских работ.К приезду Деда Мороза и Снегурочки зажглись и необычные фонари, выполненные в мастерской Алексея Большакова. Зимние волшебники одними из первых прошлись по мосту. В роли Деда Мороза - потомственный плотник - аргун Александр Новиков.- Вы позволите? Аргун Александр Новиков снимает шапку и бороду.Именно по его эскизам выполнена резьба на всех столбах "Сладкого моста". Мост изготовлен из дерева хвойных пород.Александр Новиков, мастер-аргун:- Что-что... А сделать что-то красивое для своего города, это очень приятно. Чем красивее ты делаешь всё вокруг, тем сам лучше становишься.Ещё недавно пустырь. Теперь - новая зона отдыха. Сладкий мост - часть нового Кондитерского парка. Идея открыть его и пешеходный мост принадлежит руководителю "Киржачской типографии" Евгению Фёдорову и Вячеславу Закусину - исполнительному директору предприятия. Один из партнёров проекта - администрация Киржача.Сладкий мост - это ещё и вклад в сохранение народного искусства.Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", меценат, автор проекта "Сладкий мост":- Это один из старейших промыслов Киржача и Киржачского района. Мой отец тоже был из аргунов. Здесь много таких традиций. Мы все здесь столяра и плотники. Саша, наш замечательный мастер, ещё и вырезал героиню моей сказки "Зайчушка". Для меня это было приятным сюрпризом.На вечерней церемонии - сотни жителей и гостей. Открывали "Сладкий мост"по-новогоднему. К празднику в новом парке украсили живую ель.- Шикарно, спасибо огромное! Всё для детишек.- Мороженое, конфеты, красиво очень.- Это какое-то открытие. Хорошо, что такое придумали.В Кондитерском парке уже появилась декоративная горка "Трюфель", в следующем году поставят детскую площадку. В планах - открытие семейного кафе и картинной галереи. А Сладкий мост уже весной заиграет новыми красками. И распишут его дети.Мария Платанюк, Семён Карпов. "Вести-Владимир"