Несмотря на то, что зал не слишком большой, он получился очень комфортным и уютным.

По информации департамента культуры, в ДК «Юность» поселка Балакирево прошло торжественное открытие современного кинозала на 48 посадочных мест. Несмотря на то, что зал не слишком большой, он получился очень комфортным и уютным.В нем можно будет смотреть фильмы в форматах 2D и 3D – для этого есть все необходимое оборудование, а также совершенная система звука, экран комфортный для глаз, мягкие кресла и современный кассовый центр.Этот проект удалось осуществить за счет средств «Фонда Кино».Теперь местные могут смотреть кино, не выезжая для этого в ближайший город.